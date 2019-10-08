抓猴也瘋狂！人妻抓錯對象要賠錢

2019-10-08 06:05

〔記者楊政郡／台中報導〕「小芬」拍到老公與女子同車、馬路上同行的照片，拿著照片逼問黃姓老公，黃男回答只是旱客戶林女一起吃飯而已，小芬透過臉書查知林女老公電話，在電話中說「林女有外遇，不應相信林女，要帶小孩去驗DNA喔」等等，讓林女與老公差點鬧翻，今年小芬打離婚官司，又把林女傳到法庭上，當成是老公的小三來質問，林女不甘受辱請求損害賠償，法官判小芬要賠償5萬元，法官認為小芬未證實老公外遇對象，造成林女困擾，應負賠償責任。

判決書指出，小芬與黃男是夫妻、也是生意上夥伴，但小芬拍到老公與某女子同車、馬路上同行，拿著照片逼問，黃男說只是生意上客戶一起吃飯，小芬就一直逼問兩人關係，懷疑就是老公的小三，但黃男都懶得回話。

吳姓員工作證指出「2015年10月看見老闆娘（指小芬）拿著3、4張照片詢問老闆（指黃男）：這個照片中的女生誰？你為什麼多次和她搭同一台車去那裡？去做什麼？，清楚聽到老闆回答：「她是林女，是客戶，只是和她去吃飯而已」，老闆娘說：「你亂講，客戶裡沒這個人，你有車為什麼要搭她的車」，老闆就都不做任何回應。

小芬疑神疑鬼，老公說出林女姓名，自己上臉書查到林女老公電話，打給林女老公，電話中問「你老婆是林某某」，得到肯定答案，就劈頭指林女有外遇，生的小孩可能要去驗DNA等，林女的父親在旁聽到，回撥過去問個明白，小芬直接就講林女與她老公有外遇等等。

今年小芬與黃男打離婚官司，又把林女傳到法庭上，當庭就質疑林女就是她老公的小三，可是法官從小芬提供照片及林女本人，或林女身分證上照片，都很難看出相似之處，可是小芬卻一口咬定照片中的女子就是林女，法官發現照片中女子僅是與黃男同車，或是在馬路上同行，都沒有曖昧動作或十指緊扣、摟抱等曖昧動作。

林女覺得受辱，提告要求小芬賠償20萬及登報道歉，法官認為，小芬給林女老公的電話中，誣指林女與她老公有染，讓林女與老公家庭起風波，夫妻吵架好幾次，審酌雙方財力，應賠償林女5萬元。

至於法庭傳喚林女到案，公司有職員作證，小芬拿照片質問時，黃男確實有說出林女姓名，雖有解釋與林女只是客戶關係，但並未解釋清楚。小芬為了維護自己的權益，傳喚林女到案是人之常情。至於登報道歉，法官認為小芬與林女老公及父親都只是在電話中提及，並非在公眾場合，不需要登報道歉。

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