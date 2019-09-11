花心醫師搞小三8年爆已婚 拍胸脯賠200萬卻做不到

2019-09-11 06:04

〔記者楊政郡／台中報導〕小君（化名）2011年一位中醫師「阿學」對她展開熱烈追求，兩人愛情長跑8年，卻不是走上紅毯，而是爆發阿學已婚有小孩，雙方談判調解，阿學坦承欺騙，說「兩百萬我兩個禮拜內會給你」、「我說到做到」，事後不但黃牛又反咬是小君威脅下和解。法官聽過協調時錄音，醫師承認一騙再騙，言語中未見威脅，是自己說出「ok，一口價200萬封口費」，判小君勝訴。

台中地院判決書指出，2011年小君到診所看診，阿學對她展開追求，小君甫屆雙十年華，兩人熱戀交往8年。交往期間不但上床，還常拗不過阿學央求，拍攝身體私密照片與他觀覽，還曾購買昂貴禮物如名錶贈與，阿學始終要求「低調」、「再低調」，不准她把兩人交往照片po到臉書上去，原來是暗中有鬼！

小君說只知阿學花心，與她交往同時還與6女子交往過，今年3月意外發現被告已婚，有家室，妻子是同診所醫師，且結婚6、7年了，猶如晴天霹靂。今年3月28日與阿學在某超商協調，小君說她不想人財兩失，阿學願賠償她8年來青春歲月200萬元並封口，還誇口「說到做到」、「兩週內給錢」。

阿學事後以湊不出金錢為由拒絕給付，小君提起民事給付和解金之訴，阿學又反咬小君一口，說錄音檔不完整，還有他說「你不要這樣威脅我」，小君威脅要去鬧她家人，鬧她父母等，還寫信給他母親，他當時如不配合其要求，小君便會去騷擾他及其家人。

法官當庭勘驗錄音帶，發現兩造的對話沒有明顯威脅字眼，都是阿學自己說「你不要這樣威脅我」，原告未說出任何威脅字眼，且阿學坦承一再欺騙小君，2013年9月就與他人結婚，育有一子。甚至談判時小君才知道他還有小孩。

法官說，小君說：「給你機會兩清，不想人財兩失」，阿學才自己說出：「你說要封口費」，所謂封口費，意思是阿學給200萬做為賠償，小君同意就阿學所為不對外宣揚，不告知其親友之意，阿學應允小君要求，並非遇到不法危害之言語或舉動，沒有脅迫情事，阿學未提出其他事證證明他確遭小君脅迫，還是要依法給付和解金。

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