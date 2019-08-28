一瓶撕標礦泉水 讓美髮大亨揪董娘偷吃CEO

2019-08-28 08:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕經營全台平價美髮連鎖店的黃姓美髮大亨，去年發現妻子廖女出差帶回飯店的免費礦泉水，卻刻意將瓶子上飯店LOGO撕掉，還刪除行車紀錄器檔案，黃男事後才查出小王竟是他資助妻子開設健康食品公司的執行長周男，錄音檔發現妻子愛周男愛到骨子裡「把公司轉給你都可以啊！如果我恢復單身，你就會把感情給我嗎？」新竹地院判准黃男休妻。

黃男指控，結婚17年育有三女，他雖創業成功，卻遭妻子廖女不斷抱怨無暇陪伴妻女，他勉力安撫還資助妻子創業，然去年3月間起，他陸續風聞妻子與營運執行長周男過從甚密，因工作繁忙且念及夫妻情份，他裝聾作啞並未深究。妻子不知收斂，去年5月間竟以工作出差之名，偕周男外宿五天，置家中三名幼女不顧。

是因妻子將礦泉水瓶上飯店的LOGO撕除，才讓他起疑，在妻子車上裝行車紀錄器，錄到妻子出軌的證據，因此他訴請離婚。

法官勘驗錄音對話內容，發現周男力勸廖女離婚、獨立起來。廖女則稱「我把公司轉給你都可以啊！」、「怕你不見。」、「想每天看到你」、「以後還會叫我親愛的嗎？」；兩人討論日後不知如何將兩人的孩子放在一起及同住後事項。廖女還說「如果我恢復單身，你就會把感情給我嗎？」，周回稱會全心全意將全部感情給她，廖女要求周按摩頭部，並以英文詢問可否再次親吻或擁抱他，周則稱希望跟廖女有結果，能走到最後，扶持到老，彼此可以照顧，若廖女離婚，則兩人即可光明正大，愛如何牽手、親、抱都可隨便她。

黃男憤而對妻子撂話「我什麼都要，就是身分證旁不要有你的名字！」更稱若法院不判准離婚，他會恨得更深。

法官認為廖女與自身聘僱員工產生情愫，並在外同房過夜，其行為已足破壞婚姻之幸福圓滿與忠誠責任，產生婚姻難以恢復之重大破綻。法官認為夫妻彼此感情及信任已嚴重破壞，難再共同生活，所生破綻亦無回復希望，判准離婚。

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