夫友人稱「認識10年沒看過他太太」 苦情正宮告小三只獲賠10萬...

2019-09-17 18:56

〔記者王定傳／新北報導〕王姓女子發現周姓丈夫與胡姓小三偷情，氣憤向胡女提訴求償，胡女雖堅稱以為對方單身，新北地院法官不採信，不過，由於周男的朋友說周男常跟不同女生在一起、認識他超過10年，沒看過他老婆，法官審酌2人婚姻關係本非屬穩定，判決胡女僅須賠償10萬元，可上訴。

王女提訴指出，她與丈夫於1997年結婚，婚後生活美滿，去年7月間，胡女竟透過丈夫手機打電話給她嗆聲：「我是周○○的女友，他是我的男人」，她才得知丈夫出軌與胡女同居，2人甚至數次前往韓國、菲律賓、馬來西亞等地旅遊，為此求償60萬元。

對此，胡女抗辯，她為了徵求國標舞固定舞伴，透過友人認識周男，因跳國標舞時必然有許多肢體接觸，故認識之初，即詢問介紹人及周男本人是否已婚，介紹人稱周男單身，周男亦表示並無婚姻關係，她對周男已婚並不知情，2人也只是普通朋友，沒有發生性行為。

法官依照片、通訊內容判斷，胡女在照片中確有親吻、擁抱周男動作，且曾傳訊給周男：「哥哥，我等你一起吃晚餐、愛你哦、親愛的哥哥，我等你回家，一起吃晚餐，去逛逛」等內容，判定確有男女朋友交往關係，且依LINE對話等證據可知胡女知道周男已婚。

不過由於周男友人指證，周男常跟不同的女人在一起、認識周男10多年，到現在沒有看過他太太等語，判定王、周2人婚姻關係本非屬穩定，僅判胡女賠償10萬元。

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