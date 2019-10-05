潛客墾丁失蹤逾3日 搜救範圍擴及東海岸

2019-10-05 16:53

［記者陳彥廷／屏東報導］10月2日墾丁貓鼻頭外海傳出有3名船潛潛水客失蹤，其中楊姓教練在漂流10小時後獲救，但另2人仍音訊全無，各單位今天仍持續在恆春半島西海岸，且範圍再擴及東海岸，但至今天中午已逾黃金72小時，搜索仍無果。

發生在10月2日上午11時許的潛客失蹤案，由40多歲的楊姓潛水教練帶領1名50多歲台籍黃姓及30多歲邱姓中國籍男子於當天上午8時55分，搭乘「鯨探號」遊艇從後壁湖漁港出海，至貓鼻頭外海1海浬處進行船潛，雙方並約定在10時左右結束活動回到水面。

但直到約定時間後近1小時，「鯨探號」船長仍未發現3名潛水客蹤影，經通報警消及海巡單位協尋，各單位11時20分接獲通報，包括第六岸巡隊、第十四海巡隊、空勤總隊空偵機、屏縣消防第四大隊及威鯨救難協會等全投入搜索。

今天中午已逾失蹤72小時，不過搜尋人員不放棄，以威鯨救難協會為主的救難志工擴大搜索範圍，從墾丁後壁湖出海，經滿州中山漁港再到台東尚武漁港後至太麻里的三和漁港，一路由車輛載送油料，搜索範圍可達300浬，就為盡力搜索失蹤潛客。

此外，岸際搜索人員則是深入恆春半島東部的阿塱壹古道搜尋，搜索線雖擴大，但大海茫茫，且東部海域已開始起風浪，增加搜索難度，至今兩人仍是下落不明。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法