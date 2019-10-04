分居妻偷交2男友 人夫看到性愛影片氣炸提告

2019-10-04 12:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻與老公阿德（化名）婚姻不睦，2016年分居、2017年訴請離婚，法院今年4月判准離婚，但阿德去年發現分居妻與袁、張姓男子交往並拍攝性愛影片，不滿法院尚未判決2人離婚前，妻子就另結新歡，怒而提告，新北地檢署今依通姦、相姦罪起訴人妻、袁男、張男。

起訴指出，人妻與老公2005年結婚，育有一子，夫妻感情卻逐年轉淡，2016年9月夫妻分居，2017年6月，人妻更向法院聲請離婚，但在法院判決結果出爐前，人妻2016年12月認識袁男，雙方就進一步交往，發生性行為，2人分手後，人妻去年5月又認識張男成為情侶，並在張男住處嘿咻，直到阿德去年7月間，在兒子手機與平板電腦，看到妻子與袁、張男的曖昧對話及性愛影片，才知道妻子偷交男友，不滿連被戴了2頂綠帽，氣炸提告。

開庭時，人妻坦承認識袁、張男時，有跟兩人提過正在辦理離婚手續；袁男則說，一開始不知道人妻已婚，對方只說正在打離婚官司，但坦言2017年3月，阿德自人妻住處帶走其兒子時，知道對方已婚身分後，同年7月仍跟人妻嘿咻；張男辯稱，與人妻僅短暫交往2個月，對方稱單身、離了2次婚，臉書資料也顯示單身，否認知道人妻尚未結束婚姻關係。

阿德指稱，2017年3月，經友人告知妻子跟袁男交往，他前往查證，發現袁男把兒子帶回妻子住處，怒而帶走兒子，並打電話給袁男，表明自己的的身分。

檢方認定，袁、張男在人妻婚姻關係存續期間，與人妻各發生2次性行為，今依涉犯2次相姦、通姦罪，將3人起訴。

示意圖

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