產死胎落跑 人妻姦情曝光

2019-09-14

綠到出汁 分居夫遭追討醫藥費 怒告通姦

〔記者林嘉東／基隆報導〕剛出生的嬰兒夭折，竟扯出一段姦情！徐男與李姓妻子分居，多年來都沒住在一起，有一天醫院卻來電對徐男說︰「你有小孩夭折，太太沒付醫藥費，人就跑了！」徐男氣得控告通姦，眼見紙包不住火，李女與「小王」周男才出面，認了死胎是2人愛的結晶。

夭折嬰兒成證據

基隆地檢署認定，男女間性行為原屬隱密私諱之事，除行為人外，外人不易查知，若缺乏直接證據佐證元配與「小王」間有發生性行為，很難認定李女偷人；而本案由於有夭折嬰兒，成為「證物」，2人都認了，因此認定李女與周男通姦，將2人依妨害家庭罪嫌起訴。

妻與小王被起訴

30多歲李女與徐男婚後感情不睦，分居多年，未料去年初，徐突然接到基隆長庚醫院來電稱他的小孩夭折，其妻未付醫藥費即離去。徐當時仍是李女丈夫，醫院因此找上徐，追討生產等費用。

徐男一時傻眼，回稱：「我跟太太分居多年，小孩不是我的！」拒付醫藥費後，也控告妻子與小孩的父親通姦。

檢方分案偵辦，找到李女，李女供稱小孩是周男的，她和周同居3年餘，每週約發生2次性行為。由於周男屢傳不到，檢方發布通緝，後來周男到案，得知小孩夭折，也只能承認小孩是他的。

情境照

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法