懷孕期搞外遇 這次是老婆找小王！

2019-09-27 06:11

〔記者楊政郡／台中報導〕職業軍人「老鄭」去年8月發現老婆「曉諭」（化名）與馬男有染，曉諭懷孕期間還與馬嫌開房間，甚至馬男竟教導曉諭墮胎，那段時間老鄭天天失眠，慢慢才與曉諭重修舊好，恢復夫妻生活，馬男則被判妨害家庭2月徒刑，並賠償30萬元。

台中地院判決書指出，從事業務工作的馬男，明知曉諭是有夫之婦，兩人在去年8月有曖昧往來，同月4日還到某休閒旅館嘿咻1次，老鄭從軍營回來發現妻子神情不對，多次詢問及查看妻子的平板電腦訊息，發現有馬男，兩人已交往一段期間，曉諭承認通姦，老鄭提告兩人。

馬嫌與曉諭均坦承犯行，而老鄭撤回對曉諭告訴，說他這段時間天天失眠，休假才能返家，在營期間煎熬難忍，幾乎要得憂鬱症，他有耐心的花了一年多才與老婆和好如初，而被告在老婆懷孕期間還帶到賓館開房間，對他身心煎熬無以復加，且還發現馬嫌教導妻子墮胎方式，刑事庭審理時即要求100萬賠償。而在刑事庭進行調解時，馬男表示願賠償50萬元，雙方談判破裂。

馬嫌刑責部分被判2月定讞已執行。民事庭認為兩人姦情明確，但從兩人對話發現，曉諭說：「還是要趕快先把肚子用掉...我真的快被逼瘋、馬上得憂鬱症，命真苦」，馬男回話說：「我不希望你不開心，我怕你離不成，也不是為了我...開大絕招，去私人診所拿藥，有這種管道的，這招出去絕對嚇死大家」，看出來並非馬嫌主動教唆曉諭墮胎。

不過審酌雙方財力，原告請求100萬元為過高，應以30萬元為適當，此部分可上訴。

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