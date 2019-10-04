國外兒子來電「快破產」 老婦急領300萬險飛了

2019-10-04 09:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕出現新詐騙套路但仍是老梗，高市77歲婦人接到詐騙電話，對方自稱在德國工作的「兒子」，誆稱急需用錢周轉，否則公司可能面臨破產，婦人到前金區銀行欲提領9萬美元，約新台幣300萬元，行員察覺有異，立即通報警方處理，警方查出婦人還有另一兒子在台北工作，經聯繫合力展開親情攻勢勸阻黃婦，歹徒幸未得逞。

新興分局表示，前金所日前接獲銀行行員來電通報，稱有黃婦欲將戶頭內的9萬美元（約新台幣300萬元）全數提領出來，行員驚覺事發不單純，立即通報警方到場處理，巡佐林昌德、警員陳寶玉、陳寶文獲報後立即到場處理。

警方到場瞭解，黃婦表示接獲在外國工作的兒子來電，表示人在德國工作，急需用錢周轉，否則公司可能面臨破產，嚴重一點還可能有牢獄之災，天下父母心，婦人擔心兒子在他國可能面臨鋃鐺入獄的風險，在情急之下就趕緊到銀行欲將戶頭內的美金全數領出，準備出國「救子」。

警方到場查證，得知老婦人真的有一位兒子在德國工作，只是當下無論怎樣也聯絡不上，在警方無從求證之下，再加上老婦人急欲將現金提出，擔心慢個一秒就會錯過「救子」的黃金時刻，在警方輾轉求證下，才發現原來婦人還有一位兒子在台北工作，警方於是趕緊聯絡這位在台北上班的兒子，確認老婦人的另一位在德國並無上述情事，於是警方與老婦人的兒子合力展開親情攻勢勸說。

在「正牌兒子」的勸阻後，老婦人終於相信這是詐騙集團扮成「冒牌兒子」所設下的騙局，才打消提款的念頭，成功保住老本。

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