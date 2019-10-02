婉君俞小凡被騙4000萬 車手賠到脫褲

2019-10-02 15:47

〔記者溫于德／台北報導〕本名張興蕙的女藝人俞小凡，5年前誤信假裝成中國上海公安的詐騙集團，遭騙走845萬人民幣。刑事部分，詐騙集團車手柯志龍、張哲維各被判刑1年3月、1年2月確定；至於民事，台北地院判兩人應連帶賠償台幣4359萬8586元，可上訴。

俞小凡曾參演多部電視劇，與同是演員的翁家明結婚，兩人是當年戲劇界紅極一時的小生與花旦，其中俞小凡主演瓊瑤《婉君》劇中的夏婉君，更被觀眾視為90年代玉女派掌門人。

俞小凡2014年在中國接到詐騙集團電話，對方表明是中國建設銀行員工，告知她有刷卡費未繳，電話接著轉接給假公安、檢察官，佯稱她涉及跨國詐騙案件，還是主嫌，官方可以立即拘捕。

俞小凡誤信後每天定時與詐騙集團成員聯繫，2014年12月21日返台後，收到詐騙集團給的網頁，要求她點選網頁、執行程式，並輸入台胞證號碼、銀行帳號密碼等，隨即從她的帳戶中轉出近500萬人民幣；俞事後又4度匯款，被騙總金額達845萬人民幣。

俞小凡事後告訴丈夫翁家明，才知道自己受騙，最後在翁家明陪同下，共赴警局報案。一審依詐欺取財罪判車手柯志龍10月徒刑，張哲維8月徒刑；檢方認為量刑過輕，提起上訴，二審加重改判柯1年3月徒刑、張1年2月徒刑。

民事部分，俞小凡認為，除柯、張兩名車手外，另20餘人也涉案，一併連帶求償金錢損失與精神慰撫金共4859萬。

法院認定，柯、張2名車手犯行明確，且遭判刑確定，但其餘20餘人因犯罪事實不足獲檢方不起訴，僅判柯、張連帶賠償4359萬8586元。

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