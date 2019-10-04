詐團內規開眼界！打架罰百萬 騙徒倒揹債務

2019-10-04 06:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕既荒唐又好笑！台中市男子張子桀去年6月成立詐欺機房，招募10多人加入（含1名少年），採軍事化管理並設下16條內規，包括影響公司運作罰150萬元，打架罰100萬元，此集團共詐得931萬餘元，多數成員都沒賺到錢，反而背負罰款債務，罰款最高達68萬元，最悲慘的是黃姓男子，他業績差被罰一天只能吃一片土司，半夜偷吃土司裹腹，挨揍被綁在椅子上，「殺雞儆猴」給其他成員看，還要罰款52萬元，台中地檢署依違反組織犯罪防制條例等罪名起訴張男與手下共11人。

起訴書指出，綽號樂哥的張子桀（37歲），2016年6月成立「揚帆啟航」的詐欺機房，招募范峻誥（22歲）管理機房，再招募10多成員，撥打網路電話至中國行騙，此機房至今年（2019年）5月被警方查獲查獲，共詐得931萬餘元。

既荒唐又有趣的是，此機房採軍事化管理，吃喝拉睡都在機房內，設下16條內規，違反最高罰款150萬元，包括遲到罰5000元，嬉鬧恍神或睡覺吃東西罰2萬元，藐視幹部罰2萬元，搞小團體與偷東西各罰15萬元，造謠罰50萬元，吸毒罰30萬元，使用其他電子產品罰5萬，吵架或打架罰100萬元，影響公司運作罰150萬元，遲到早退罰50萬元，不認真罰50萬元，這些內規之外，范男等人還能新增各項罰款規定。

警方查獲機房後，從帳冊與偵訊中，得知至少有8名騙徒成員被罰款，金額從6萬元至68萬元不等，被罰原因多數是聊天（罰25萬元）、聽音樂（罰25萬元）與睡覺（罰2萬），最慘的是黃姓成員，他因業績差，去年底罰站與罰掃地，今年3、4月挨揍，罰每天只能吃一碗泡麵，之後，改為一天只能吃一片土司，某夜餓得慌偷吃土司，被范男發現後，把黃男綁在椅子上，叫來所有人圍觀，藉此殺雞儆猴，還以黃男私自使用電腦等理由罰款52萬元，黃男賺得詐騙贓款，遠遠不夠繳罰款。

台中地檢署依違反組織犯罪防制條例起訴張男等11人，且認定張男與范男用高壓方式，控制成員工作，另以觸犯人口販運防制法起訴，另外，此集團有少年（由少年法庭審理），檢方認定張男與范男等9人，利用或與少年一起行騙犯罪，聲明法院依兒童及少年福利及權益保障法加重其刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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