百萬債務糾紛鐵鎚殺金主 女兇嫌收押

2019-10-04 09:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從事民間放款的南投縣41歲李姓女子，不滿「金主」唐姓女子向她追討100多萬元債務，1日晚間約唐女到苗栗縣通霄鎮白沙屯漁村，兩人因債務起爭執，李女取出車上鐵鎚重擊唐女頭部，造成唐女頭部約20處傷勢，流血過多致死，手段殘忍，警方尋線將她查獲，昨依殺人罪嫌將李女送辦。

案經苗栗地檢署檢察官複訊，認為李女涉嫌刑法第271條第1項殺人罪之犯罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上之重罪，且有事實足認為有逃亡及滅證之虞，有羈押的必要性，向苗栗地方法院聲請羈押，法官昨晚11點裁定李女收押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法