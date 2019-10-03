奪命群峪工廠是違建 中市府優先拆除

2019-10-03 16:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市大雅區群峪公司火警造成2警消不幸殉職，市府經查起火地點均屬違章建築，2015年被追蹤列管，當時未被檢舉為違章工廠，如今發生重大意外，將依規優先拆除並裁罰，市長盧秀燕表示，已指示強力查緝危險場所，別讓憾事再度發生。

市府說明，此案火災地點在大雅區中和六路，分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，違章建築在農用土地上建蓋，待消防局火災鑑定報告後，都發局將依規拆除。

都發局表示，該地點在2015年曾被舉報違章建築，而非舉報為違章工廠，現行法令，公務員並無法進入民宅查察，並不知裡面是工廠，當時有寄處分書給地主，要求地主自動拆除，僅依農業區違章建築追蹤列管，也沒有通報違章工廠主管單位經發局。

經發局指出，農業區依法不能設立工廠，之前沒有任何違章工廠稽查記錄，將回歸建築法列管。同時，將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查內部易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，只要判定違法，一定依法嚴處。

盧秀燕強調，前車之鑑，引以為戒，市府將強力查緝危險場所，過去以輔導為主，未來將依法處置，別讓憾事再度發生；市府說明，自104年開始有註記農地違建紀錄，至今年9月止農地違建查報共5998件，疑似作工廠使用經都發局拆除共960件。

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