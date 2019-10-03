違章工廠是否查報？盧秀燕：做好城市安全工作

2019-10-03 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區物流中心大火，釀成兩名消防員殉職，各界關心該物流中心（工廠）是違章工廠，台中市政府是否曾稽查？是否曾查報？對此，台中市長盧秀燕並未說明，而是政策宣示說，「我們一定要做好城市安全工作，包括查緝不法或危險場所，我們會強力持續進行，不能再讓這類事情發生」。

盧秀燕今天於殯儀館慰問殉職消防員的親屬，並與家屬擁抱，她說，「像失去自己兄弟」，市府將全力協助家屬度過難關，並從優撫恤，盧秀燕強調，她非常悲痛，像失去自己兄弟，市府將全力協助家屬度過難關，其中謝姓消防員的夫人是台中女警且懷有身孕，已責成警察局全力協助遺孀善後，2位消防員一定從優撫恤。

另外，這場火災可能影響周邊空氣品質，附近也有小學，她已指示教育局特別注意空品狀況，並已發口罩給周邊學校師生，若空品持續不良，將進行移地教學。

至於外界關心台中市政府是否善盡管理之責，對於此違章工廠（物流中心）是否曾稽查消防安全，或查報違章？盧秀燕沒有具體說明，她僅宣示說，說，國有國法，城市有城市的治安，記取前車之鑑、引以為鑑，這段時間「我們一定要做好城市安全工作，包括查緝不法或危險場所，我們會強力持續進行，不能再讓這類事情發生」。

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