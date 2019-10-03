一準備結婚、一等不到雙胞胎出生 2殉職警消令人鼻酸

2019-10-03 15:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員張哲嘉、謝志雄今天不幸在火場中殉職，其中未婚張員去年底已購屋並準備結婚成家，另已婚謝員育有一男2歲，任警職的妻子懷有雙胞胎，今年父親節前夕他還興奮PO文，未料兩人卻雙雙在火場罹難，家人接獲惡耗前往殯儀館認屍時情緒崩潰，流淚滿面，場景令人鼻酸。

據了解，張員高中時就讀台南麻豆的私立黎明高中，原本是第三類組的醫農班，高二後轉到第二類組的理工班就讀，畢業後考上警察專科學校，平常開朗活潑，之前接受EMT-P 高級救護技術員訓練時，曾在台中市黎明消防分隊等單位實習，技術方面比較專注在救護技能。

同事都形容他是非常有愛心、耐心、謹慎的人，對經手送醫的病患也視為家人，細心的詢問病患狀況。

而謝員熟悉各種救災、救難技術，尤其擅長繩索救援技術，還參加民間的繩索技術隊參與大大小小比賽獲得佳績，是一名認真的消防員，兩人的技術正好互補，一起在西屯特搜隊服務感情也很好，經常一起出遊。

而張員已有一位交往10個多月的女友，兩人已論及婚嫁，去年底還在台中市大肚區購屋，準備與女友結婚共組家庭，沒想到新家都還沒裝潢完成就傳出憾事，張母上午也從台南趕到台中殯儀館配合檢警相驗，過程中不斷拭淚，情緒崩潰。

至於謝員也與在中市任警職的妻子育有一男2歲，妻子目前懷雙胞胎，今年父親節前夕他還PO文表示，「今年父親節大禮實在太刺激太驚喜了。胖寶以後多兩個妹妹陪他搗蛋了」、「未來日子充滿挑戰！」沒想到今天卻不幸殉職，謝妻相當不捨低頭默默流淚，一旁親友擔心她無法承受喪夫之痛及影響腹中胎兒，憂心地攙扶著她。

謝員雙親接獲惡耗也自北部南下，兩老口中不斷喃喃「那耶這歹運！」傷心到幾乎站不住，只能由親友攙扶安慰，場景令人鼻酸。

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