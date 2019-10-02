南方澳斷橋》關鍵1分鐘 油罐車司機幸運逃離死神魔掌

2019-10-02 16:18

［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳跨港大橋昨天發生斷橋，當時行進中的油罐車隨橋面掉落，撞上橋墩冒出黑煙，距離事發地點30公尺的加油站4名員工，架梯上橋把張姓司機拉出來逃離現場，不久後油罐車起火燃燒，關鍵1分鐘，助張男逃離死神魔掌。

張姓司機駕駛的油罐車，當時準備開往南方澳跨港大橋旁的蘇澳區漁會漁友漁船加油站供油，行經跨港大橋之際，橋樑突然坍塌，油罐車瞬間墜落，燒出陣陣濃煙，加油站王姓加油員等4人，被轟然巨響嚇到趕往察看。

橋面塌陷後仍有5公尺高，4名加油員等人架梯爬上去察看，發現油罐車司機是他們熟識的「建昌哥」，呼叫他趕快逃，張回憶說，因身體骨折，手腳不聽使喚，王姓加油員等人拉他下車，再攙扶下橋，交給海巡署人員運送就醫。

張姓司機被帶到橋下瞬間，橋上油罐車瞬間起火，烈焰沖天，震撼整個南方澳漁村，目擊者說，張男如果晚1分鐘離去，恐怕凶多吉少，幸好福大命大，在鬼門關前走一回，出手相助的加油員，是張男的救命恩人。

王姓加油員說，事發時情況危急，他們上橋時見張姓司機動不得，油罐車火勢愈來愈大，合力拉他出來，隨即下梯逃離，腳踏地面那一刻，油罐車陷入火海，回想起來仍心有餘悸。

張姓司機被轉送羅東博愛醫院，經過急救，脾臟出血已經止血，預定週五手術，目前病情樂觀，宜蘭縣長林姿妙今天到院探視，祝他早日康復。

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