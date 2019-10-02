法官體諒十賭九輸 賽鴿沒入彩金2/3還給賭客

2019-10-02 12:51

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦「豐原鴿友俱樂部」涉及賽鴿賭博案，全案已經定讞，會長賴信機被判1年緩刑3年，賭客被判罰金5千至2萬5千元。另本案不法所得沒入部分，法官引用刑法沒收新制「過苛條款」，賴會長同意捐給公庫600萬，加上犯罪所得沒入50萬，而184名賭客，法官認為賭博十賭九輸，155人單次贏得彩金6662萬（被檢方查扣），僅沒入彩金三分之一約2千多萬，其餘三分之二發還給賭客。

2014年間行政院警政署接獲「美國善待動物組織（PETA US）」持紀錄片舉發，指控台灣部分賽鴿團體聚賭，以狹小籠子運輸至海上放鴿時，「宛如下起鴿雨，一小時後，海上遍佈鴿屍」，甚至折斷頸子虐殺賽鴿，檢警展開調查，2度搜索賴信機經營的豐原鴿友俱樂部，查扣賭客彩金6662萬元，查扣賴信機上千萬元抽傭金，但還是發現該協會緊急提領2億餘元，檢方起訴賴男與賭客共186人。

此案經簡易判決後，全案上訴到台中地院合議庭，賴會長抽傭所得1280萬元，但法官引用過苛條款，且賴某認罪協商，，判處一年徒刑緩刑三年，附帶均給國庫600萬，犯罪所得部分沒入50萬，其餘發還。

另賭客部分被起訴184人，有29人在這次查緝中為贏得彩金，僅被依賭博罪裁罰，沒有不法所得，而155名賭客事後領取彩金被檢察官查出，全部吐出來6662萬餘元，不過法官也引用刑法沒收新制「過苛條款」，法官認為在坊間實例中，賭博是十賭九輸，實務上是輸多贏少，所以光把單次採金全部視為犯罪所得有點過苛，法官決定僅扣三分之一。所以賭客的部分沒入三分之一後，其餘三分之二發還給被告。

刑法38條犯罪「所得」或「所用」之物，得沒收之，若不能沒收或不宜執行沒收，要追徵價額。但如果沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告沒入或酌減之。

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