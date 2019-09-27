台中淪賭博城市？百家樂餐廳驚見小朋友 議員爆市民輸了1000萬

2019-09-27 16:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議會臨時會今天針對百家樂主題餐廳現況及管理專案報告，市議員放上照片指台中市以主題餐廳為名卻擺上賭具、賭桌，還有美女荷官，供民眾聚賭，父母還帶孩子上門，質疑台中市至少被20多家百家樂主題餐廳入侵，淪為賭博城市，要求市府加強查緝並制定主題餐廳自治條列。

市長盧秀燕則強調不容許掛羊頭罵狗肉，會強力執法，讓賭博餐廳關門大吉，但不會因此制定自治條例；警察局長楊源明表示，市府列管12家百家樂主題餐廳，已經查獲5家不法，經發局長張峯源也表示，餐廳明定不可有賭桌、賭具，不可經營未申請項目，但由於沒有前例，須3個月找出相關法令查辦。

市議賴佳微、段緯宇、謝明源、江肇國、陳淑華、邱素貞、陳政顯、陳文政、吳顯森、陳清龍等人都針對百家樂主題餐廳涉賭提出質詢，要求市府加強查緝，經發局、警察局都應拿出強勢手段查辦。

賴佳微秀出多張百家樂主題餐廳提供賭桌、牌具，僅提供簡單餐點，賭桌卻圍著滿滿人潮賭博，一旁竟有幼童，她說「這是爸媽帶孩子去賭博，未成年也能入場！」、「只要有錢、未成年也能儲值可賭，沒有年齡限制！」質疑台中市不但是風化城，還是賭博！

賴佳微進一步指出，臉書只要打開就能找20幾家百家樂餐廳，得要加入LINE才能給地址，目前還有不少訴求有美女荷官的主題餐廳，她說，連網咖都納入第9大行業，主題餐廳也應納入第10大，設制自治條例。

段緯宇更直指，百家樂餐廳入侵台中市就像「初秋新出的大閘蟹」又肥又大，這些餐廳有賭具沒餐具，據他了解大里、霧峰區就3家，有市民輸1000多萬，警察找出賭徒，卻查不到賭場，強調經濟部條文，不符合營業項目的餐廳就要關門，為何現在還剩7家，市府放任！

江肇國也質疑政府對這題涉賭主題餐廳輕辦縱放，而且餐廳執照太好申請，即使被查辦，只要重新申請借屍還魂「難怪台中市成為賭博城市，百家樂餐廳的天堂」、陳政顯則批市府沒有積極作為，當年阿拉大火時市府短期讓住宅區內酒吧消失，不懂市府還要3個月找法條查辦，要求立即聯合稽查。

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