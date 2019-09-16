雞來了？中資來台設「賭博產業鏈」一條龍大賺216億

2019-09-16 15:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕雞來了？刑事警察局電信偵查大隊於中市七期商業辦公大樓，查獲中國人投資台灣，成立的網路賭博集團桔子數位、螞蟻數位公司，逮捕7名中國人與67名台灣人，查獲大批電子設備，這兩間公司把伺服器裝設於美國，以中國資金在在台灣成立公司，從網站架設、美工設計到客服，「一條龍」的產業鏈包辦所有工作，吸引中國人線上賭博，其中，桔子數位公司這一年賭金營業額就高達人民幣50億元，折合台幣達216億元，顯示中國賭博市場龐大，賭性也相當驚人。

刑事警察局電信偵查大隊今年7月間，發現代號「bet365」的賭博網站，深入調查發現，該網站是由桔子數位與螞蟻數位公司成立，且資金來自於中國，金額不詳，可能達數千萬元台幣，遂報請台中地檢署指揮，並於本月本月11日搜索位於中市七期商業辦公大樓的兩公司，這兩家公司在同一大樓的不同樓層，逮捕74名嫌犯，7人是以觀光等名義到台灣的中國人，其餘為台灣員工，兩公司的劉姓經理，也是台灣人，檢警發現桔子公司成立已有2年，近一年的營業額高達50億元人民幣，折合台幣216億元，螞蟻公司成立4年，但因帳冊銷毀，營業額不詳。

警方發現，中國的博奕業者投資台灣主因有二，其一是躲避當地公安追緝，需在境外設置營運據點，其二是看上台灣擁有的工程技術，以及線上客服方面人才充沛，人力素質與敬業精神都高於中國水準，台灣可稱上是「寶島」，先後成立兩家公司之後，從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，一直到賭奕遊戲推廣、攬客、客服中心等，以「一條龍方式」包辦所有工作，等於是在台灣建立完整的「博奕產業鏈」，供中國地區賭客簽賭。

所謂一條龍，指的是除了賭資收付在中國，伺服器設於美國，其餘網路維護至客戶服務，全都是台灣兩家公司處理，具體的營運是，則是先在美國設置伺服器，於網路打廣告，吸引中國賭客加入會員，透過微信支付寶付款後，上網簽賭賽事，如有疑問，撥打客服專線，由台灣的客服人員接聽，如果賭博網站有問題，或資料更新維護等，亦由台灣工程人員處理，這兩家公司還在104銀行大打招募員工廣告，基層員工月薪3萬元，幹部10萬起新，這還不包括獎金，警方搜索時，就有兩名年輕人登門應徵，網路上對這兩家公司也討論甚多，很多求職者上網詢問是否為博奕公司。

警方還發現兩公司內部管理嚴格，員工上班時，還要交出手機禁止通訊，警方查扣電腦主機122臺、螢幕173臺、筆記型電腦10臺、資金28萬餘元，至於中資的確實來源等細節，仍偵辦當中，全案依賭博等罪嫌法辦。

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