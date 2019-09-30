議員抨擊台中淪為「賭城」 盧秀燕：歪風六都皆有

2019-09-30 17:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議會本月27日的臨時會中，多名議員質疑部分台中市餐廳「掛羊頭賣狗肉」，以百樂主題餐廳為名，實際上卻是賭場，還讓父母帶年幼子女上門，議員質詢後僅2天，中市警局效率極高，在29日查獲北屯區的Sun poker遊戲主題餐廳經營賭場，盧秀燕也打鐵趁熱，今天（30日）召開破案記者會，她強調，「我特別要求警察單位加強查緝」，這種新興犯罪現象六都皆有，六都共查獲11家，其中5家是中市警局破獲。

盧秀燕還義正辭嚴說，她要呼籲少數不法份子，不要輕言挑釁，也不要心存僥倖，「我們維護台中市治安的決心，絕對不容懷疑，全力掃蕩與查緝的工作，不會停止，會持續下去，希望台中市能根絕這種歪風，確保城市治安」，這種歪風剛起來，就要

予以消滅，不能擴大，不能變成正常現象。

警方上述查緝工作，源於市議員賴佳微、段緯宇、謝明源、江肇國、陳淑華、邱素貞、陳政顯、陳文政、吳顯森、陳清龍等人，27日針對部分「餐廳」，以百家樂主題餐廳等名稱，掛羊頭賣狗肉，實際上是賭場，賴佳微還拿出多張照片，顯示部分餐廳提供賭桌、牌具，雖有簡單餐點，卻是滿滿人潮圍著賭桌賭博，一旁竟有幼童，議員認為中市不僅是風化城，還是賭博之城。

警方效率很高，短短2天，市警局第五分局就在昨天（29日），報請台中地方檢察署指揮，破獲位於北屯區的Sun poker遊戲主題餐廳涉嫌經營賭場，當場查獲賭客21人，查扣現金11萬5000元、籌碼換算現金約6千萬元、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等證物，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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盧秀燕打鐵趁熱，今天發獎金給有功警察。（記者張瑞楨翻攝）

警方查獲的賭具與籌碼。（記者張瑞楨翻攝）

警方查獲位於北屯區的Sun poker遊戲主題餐廳（桌遊館），涉嫌經營賭場。（記者張瑞楨翻攝）

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