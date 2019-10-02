「FBI帥哥」涉襲胸扯獻身 E奶網紅爆怒提告結果出爐...

2019-10-02 11:01

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，前年在臉書PO出與國二女學生喇舌影片，被控妨害風化與強制猥褻，事後檢方認為2人想紅，將鄧不起訴，但鄧的作風已引發爭議；今年6月，鄧另被E奶網紅「星諠」控告，假藉拍片名義對她環抱、襲胸，涉犯性騷擾防治法；台北地檢署勘查2人所拍的嬉鬧影片後，看不出鄧有襲胸舉動，今將鄧不起訴。

今年6月間，「星諠」在IG貼出臉書截圖，指鄧佳華大剌剌地說：「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物」；「星諠」不滿地反駁：「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩不想原諒這麼瞎的人，丟臉！」

星諠指控，鄧佳華假藉拍片名義對她襲胸，還用下體頂她，且拍片之前也沒說清楚內容，當下她已說了真的很不舒服，只是礙於情面才沒馬上生氣。

鄧佳華事後雖曾自拍下跪道歉的影片，影片中還自呼巴掌5次、說了3次的對不起，但仍無法取得星諠的原諒，被提告性騷擾及強制猥褻，繼喇舌國二女被提告強制猥褻後，再次惹上官司。

但檢方勘查2人所拍的影片後，無法從影片中發現鄧佳華有襲胸動作，且2人在片中也表現出嬉鬧的狀態，認為2人當時是根據影片情境拍攝，所以將鄧佳華不起訴。

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