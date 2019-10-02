勇警薛定岳追歹徒殉職 嫌犯移送5罪僅2罪起訴

2019-10-02 10:51

〔記者林嘉東、吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局警員薛定岳因公殉職案，汐止警方偵辦後，將肇逃的王姓男子依殺人罪、妨害公務等5大罪狀移送，基隆地檢署調查後僅起訴妨害公眾往來安全致人於死罪與肇事逃逸罪2罪。

汐止分局長李宏振獲知後僅淡淡指出，對起訴內容雖感遺憾，但尊重司法，靜候法院判決。

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳8月28日下午5時許，在汐止區忠孝東路、秀峰路口見王姓男子違規紅燈左轉，馬上掉頭一路緊追在後，追了6公里後，騎至基隆市七堵區明德二路與福三街口與王的機車發生擦撞後摔車。

案發後，警方以王男拉K後騎車，觸犯不能安全駕駛罪，蛇行躲避薛員追捕，惡意撞警導致薛員摔車殉職後逃逸，另分別涉犯公共危險罪妨害公眾往來安全致人於死罪、殺人、妨害公務及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

不過，檢方認定，王雖拉K後騎車，但王通過直線測試、平衡動作及同心圓測試等身體平衡檢測，依客觀證據難認已達不能安全駕駛程度。

此外，王為躲避在後緊追的薛員攔檢，雖有危險駕駛行為，但薛員在王背後追逐，王並未故意衝撞薛員的行為，檢方因此認定，王並無故意殺害薛員及妨害薛員執行公務致死的犯行。

檢方僅認定，王姓男子騎車蛇行躲避追緝，觸犯刑法公共危險罪妨害公眾往來安全致人於死罪及肇事逃逸罪嫌，今天將他起訴。

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