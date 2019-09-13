鼻酸！殉職警薛定岳靈柩覆國旗 百警淚崩：任務結束了

2019-09-13 11:25

〔記者湯世名／彰化報導〕新北市警局汐止分局警員薛定岳在追緝歹徒時不幸因公殉職，得年33歲，震驚社會，今天舉行公祭，由副總統陳建仁頒發褒揚令，警政署追晉二線一星巡官，頒贈行政院楷模獎章，在其棺槨覆蓋警旗、國旗，並入祀新北市淡水忠烈祠，表彰其冒險犯難的功績，公祭中同袍們淚崩「定岳任務結束、一路好走」，許多素昧平生的民眾也自發性到場送他最後一程，場面哀戚，讓人鼻酸。

警專25期畢業的汐止派出所警員薛定岳，從警11年，2008年獲派新北市警局汐止分局汐止派出所，工作表現優異，曾在2年內查獲72件酒駕案件，績效名列前茅；薛員也熱心助人，常關懷轄內弱勢民眾和幫助迷路長者回家，曾獲得新北市警察局的好人好事代表。

上月28日薛員騎乘警用機車追緝王姓毒蟲時，不幸擦撞摔車，撞上分隔島殉職，今天上午9時許家屬在其彰化縣伸港鄉老家的第一公墓舉行家祭，上千人到場送他最後一程。

稍後公祭，由副總統陳建仁頒發褒揚令、內政部長徐國勇代頒行政院一等楷模獎章，警政署長陳家欽則追晉二線一星巡官職務，在靈柩覆蓋警旗與國旗後，由司儀介紹薛員生平事蹟，並播放其生平影帶，薛員家屬悲痛落淚，現場人士與上百名參加公祭的警察人員也都紅了眼眶。

今天公祭會場各界弔唁人士、團體絡繹而至，還有不少素昧平生的民眾自動自發來到會場，薛定岳生前在新北市警局汐止分局的長官、同僚也都在公祭會場列隊，哭著送他最後一程，有同僚說，薛員不僅績效佳，平時對派出所同仁也相當照顧，他的個性開朗、幽默，在派出所人緣非常好。希望薛員在天之靈能保佑所有警察弟兄，執勤時都能平安順利。薛定岳靈位隨後將入祀新北市淡水忠烈祠，供各界緬懷。

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