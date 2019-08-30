害死勇警毒蟲未聲押 薛定岳家屬：難以接受

2019-08-30 16:59

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳追捕疑似毒駕王姓嫌犯殉職，薛定岳的家屬今天下午透過汐止分局轉傳3點聲明，字裡行間透露對愛子殉職的不捨，也對檢察官僅對王嫌限制住居，表達「難以接受！」

薛定岳家屬的聲明如下：

一、 感謝社會各界及媒體朋友關心，家屬目前心情難以平復，不願接受採訪。

二、定岳平常在家裡是非常孝順及乖巧的小孩，平時有休假都會從汐止返回家裡探視父母親及家人並幫忙家事，在鄰居的眼中，定岳是家教很好而且很有禮貌的小孩，發生這種事，家人及鄰居都無法置信。

三、 對於檢察官諭令犯嫌5萬交保，後改以限制住居的處分，家屬無法接受。家屬認為定岳為追緝犯嫌，不顧自身安危，為的就是打擊不法、除暴安良，今天發生這種憾事，家人肝腸寸斷難、悲傷欲絕。

對於這個案子，相信全國的警察跟定岳都是一樣的，雖然知道很危險，但是他的職務是「警察」，不管當下多危險，事情遇到了，心中就會有『查緝犯嫌、保護市民』的天職意念驅使去執行任務。

檢察官對犯嫌這種處分，對定岳非常不公平，家屬難以接受；這種處分能夠對全國辛苦執法的警察人員負責嗎，警察因公執法遭受歹徒以暴力挑釁危害生命，卻無法以嚴厲法律制裁作為後盾，往後善良百姓之安全如何保障，希望法律能嚴懲，我們不希望有警察再發生這種憾事。

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