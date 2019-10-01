販毒還兼種大麻 富家男面臨7年重罪

2019-10-01 19:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣35歲胡姓男子染毒並幹起販賣K他命、搖頭丸等勾當，甚在家種大麻，於短短5個月獲利258萬餘元；苗栗地檢署依販毒、持毒等罪嫌將他起訴，檢察官並請法院從重量刑，胡男恐面臨7年以上刑責。

檢警調查，胡男雙親已逝，繼承了土地與房產，家境頗佳，曾開設餐廳、麵館，但因交友不慎、染上毒癮，生意陸續歇業或轉手，改賣藝品、茶葉等。

不過，苗栗警分局接獲情資反映，指胡男於今年初起涉嫌販毒，經跟監蒐證後，發現胡男與友人徐姓男子勾當，胡男負責找貨源，由徐男出面接頭交易，將K他命、搖頭丸、毒品咖啡包販賣到鄰近縣市，經報警苗栗地檢署指揮偵辦，於5月間持搜索票搜索。

警方在胡男住處查獲安非他命5.53公克、顆粒及粉狀的K他命近670公克、K他命咖啡包324包、MDMA搖頭丸40多包及一粒眠1230顆，現場宛如小型分裝毒工廠，並查扣大麻活體5株、死株16顆、大麻種子494粒、大麻花12.85公克、大麻培養皿、LED燈具、加濕氣等。

警方另在同案共犯徐男住處，查獲總重近200多公克的毒品咖啡包、K他命、梅餅、分裝袋、磅秤等。徐男供稱毒品來源來自胡男；胡男則辯稱種大麻是自己吸食，但否認販毒。

檢警調查，胡男涉嫌以販毒行徑，於短短5個月，不法獲利258萬3800元，甚栽種大麻，依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌，將胡男、徐男起訴，並請法院對胡男從重量刑。

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