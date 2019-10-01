南方澳斷橋》林佳龍趕往現場 承諾將究責查辦

2019-10-01 12:45

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕南方澳大橋斷裂，目前已知造成10人受傷，5人仍下落不明；交通部長林佳龍稍早趕到現場關心，他表示，將成立專案小組，調查橋斷原因，橋樑都有定期維管，如有維管不善，一定究責查辦。

林佳龍說，過去后豐大橋事故後，交通部有針對全國橋樑總體檢，過去南方澳大橋也有委託宜蘭縣政府請專業機構針對橋樑檢測，這幾年來的檢測結果，交通部一定會釐清。

林佳龍指出，交通部也初步協調農委會，因為橋斷漁民無法出海，造成的漁業損失，也會給予補償。

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