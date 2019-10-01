南方澳斷橋》砰！3船排隊等加油被壓沉 船東損失破億

2019-10-01 12:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳跨海大橋今早9點30分發生斷橋意外，倒塌橋身重壓在橋下3艘漁船；3艘漁船屬同一江姓船東所有，原訂今加油整補後，預計後天出海，未料在排隊等候加油途中，卻碰到斷橋，造價近2億的漁船受創嚴重。

3艘漁船分別為新臺勝33號、266號、366號，33號為CT-4等級的燈船，另2艘則為CT-5級的圍網船，以捕鯖魚為主，3艘船都屬同一船團所有。

今上午8時許，3艘漁船同時至南方澳漁船加油站加油，因前面還有漁船在整補，3船於是靠泊在跨海大橋正下方排隊，未料9點30分「砰！」一聲巨響，3艘漁船當場被橋身重壓在下，33號及366號被海水吞噬，266號則呈半沉狀態。

據了解，3船當時共有15人作業，其中9人救出送醫，還有6名外籍移工受困，船東今得知意外發生後，趕緊抵達現場，還不顧生命危險，靠近半沉漁船協助救人。

CT-5造價約8千萬元，CT-4造價則約3千萬元，左右，以3艘漁船造價粗估，損失至少1.9億元，；江姓船東家人面對重創，眼神茫然，蹲坐港邊。

船東指出，原本只是要排隊加油，誰知道橋會突然崩塌？他們擁有5艘船，但主要都以這3艘為主，不僅碰到重大損失，未來生計也受影響，「不知道該怎麼辦？」

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