警察護膚大動作！新竹縣警局統購防曬袖套

2019-09-28 08:07

［記者黃美珠／竹縣報導］日頭赤燄燄，每天在外騎車巡邏的員警對皮膚的保健意識日漸抬頭，新竹縣警局有感，近日就要首度公開招標845副涼感、具抗UV、吸濕又快乾的防曬袖套，給所有外勤同仁搭配夏季短袖制服時穿戴使用。這批白色為底的袖套，儘管都是出現在豔陽下的機會多，但仍將保有具反光效果的「POLICE」字樣，以跟一般民眾的袖套做區別。

新竹縣議員杜文中也支持幫警察「護膚」，還提案要求縣局統一採買袖套，只是沒想到警局先知先覺執行中，10月1日就將正式招標，原則上是以1名外勤同仁擁有1副的預算，加上雨鞋，計畫要花至少60萬元添購。

杜文中說，全縣5個分局僅新埔、新湖2個，因有新竹縣義警大隊副大隊長洪浩榮、與警友會新湖辦事處熱心捐贈，2地基層同仁才有統一的袖套可用，其他分局同仁只能自求多福。他看某些員警被晒到皮膚發紅、甚至脫皮受傷，真的於心不忍。

縣警局局長黃家琦說，原則上基於衛生考量，只要預算許可，他會傾向盡量讓每名外勤同仁有2套袖套可以替換為宜，所以未來會視實際需求和整體經費來調整。

前述好消息傳開後新竹縣的基層員警固然開心，但也有人反應，更期待警局能優先統一採購「鋁合金手臂盾牌」、「防割手套」2種執勤裝備。

前者主要用於制暴，防範歹徒手持刀器攻擊遭到砍傷外，還可以利用這個臂盾「壁咚」歹徒，或在破窗逮人、救人之際能同時達到自我保護。

至於防割手套同樣可防制歹徒持刀砍、割傷人，但在處理車禍事故或執行搜索的現場特別有用。臂盾和防割手套，單品雖然各要1300~1500元不等，但基本上1輛警車配置有1件就已足夠，卻可平添同仁的勤務安全保障。

只是警局後勤科表示，臂盾和防割手套目前都不在警察的制式裝備之列，台中、彰化等警局都是來自民間企業的捐贈，所以新竹縣暫無採購打算。

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