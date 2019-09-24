冬山2死5傷火警 民眾湧愛心 鄉公所設聯絡窗口

2019-09-24 11:47

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉2天前民宅大火，造成2死5人輕重傷，有2戶全毀，居民無家可歸，善心人士想要捐助，坊間出現來路不明捐款帳戶，冬山鄉公所今天設立聯絡窗口，避免愛心被濫用，盼集中各界力量，幫助受災戶災後重建。

冬山鄉日新路連棟透天厝民宅，22日凌晨2點多發生火警，王姓住戶家中的陳姓老婦人與高姓媳婦命喪火窟，高女的王姓丈夫重傷住院急救，隔壁黃姓住戶4人吸入性嗆傷，兩戶民宅被燒得面目全非。

這起暗夜惡火導致王家2死1傷，傷亡最慘重，黃家4人雖然逃過一劫，但黃姓屋主罹癌接受化療，家中經濟靠著妻子打零工維生，屬於經濟弱勢家庭，唯一棲身之所被大火吞噬，重建之路遙遙無期，亟待各界伸出援手。

冬山鄉公所今天成立捐款聯絡窗口，協助受災戶重建家園，鄉長林峻輔、鄉代會主席黃強呈、副主席陳鏗芳各捐一萬元，鄉代李木田捐2萬元，鄉代李蕣利代表宜縣弘德愛心協會捐贈2萬元，鄉公所主管每人捐出一日所得。

林峻輔說，事發之後，網路上流傳各種捐款帳戶，引起眾人疑慮，鄉公所因此責付社會課統籌捐款事宜，事後再把善款轉給受災戶，聯絡電話：03-9593426。

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