小三辯易 「妹妹炎」10年無性生活 法官查出實情打臉

2019-09-23 23:40

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚黃姓男子與公司外包商江姓女員工因常有業務往來、竟演變成婚外情，婚後10年，黃男突然腦溢血送醫，黃妻從丈夫手機LINE對話發現與江女有姦情、多次性行為還錄音存檔，怒告兩人通姦。江女辯指黃男隱瞞其已婚事實、不知黃有妻子，且自己10年前因體質敏感易陰道炎等婦科病緣故，禁止性行為，10年來並未與黃男通姦。

黃男妻子主張，她與黃男在2006年2月結婚，婚後辭掉專業工作、專心照顧兩名子女，夫妻感情一直融洽，不料，與丈夫工作有業務關係的人妻江女，因與其丈夫常聯絡，居然發展出婚外情、常利用假日偷偷約會通姦，時間長達10年，次數難以計算。

黃妻說，後來到2016年10月初，丈夫在外與江女偷情，突發腦溢血被送醫緊急治療，當時她就起疑心，10月25日她打開丈夫手機看LINE通訊內容，發現丈夫與江女以親暱的老公老婆互稱，還多次把性行為過程錄音，顯示有長時間偷情行為，她提告後，檢方認定兩人確有婚外性行為、依法起訴。她為此與丈夫經法院判決離婚，婚姻、家庭破碎，身心蒙受重大痛苦，向黃男與江女各求償百萬元慰撫金。

江女辯稱與黃男認識後對方就隱瞞已婚身分，黃男騙她說已經離婚，直到2016年5、6月間與黃男接觸頻繁，黃又表露愛意，她再次確認，黃仍稱已離婚，還把手機密碼給她隨時供其閱覽，她曾與黃男在假日一起往訪黃男父母，後來相信黃男確已離婚。

江女說，黃男突然腦溢血病發，她遭到黃妻控告是小三、破壞他人家庭，經檢方傳喚才知黃男已婚身分持續存在，但她早在10年前因敏感體質易罹患陰道炎與陰道念珠菌等婦科疾病，為免陰道疼痛不適、異常出血，須禁止性行為，所以從自己離婚後迄今不再有過性行為，不料遭到黃妻控告與黃男有通姦行為。

檢方調查起訴江女涉與黃男發生婚外性關係、妨害家庭；一審法院查認從2013年1月至2016年4月期間，黃男與江女至少發生5次性行為，判江女合併應執行6月徒刑、得易科罰金，打臉江女不曾與黃男發生性關係的說法。台南高分院民事庭審認黃男與妻子為婚外情走上離婚一途，婚姻家庭破碎受害，判江女要賠40萬元慰撫金給黃妻確定。

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