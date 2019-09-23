涉坑房客誣告案 女房東張淑晶若拒不到庭恐遭拘提

2019-09-23 14:14

〔記者楊國文／台北報導〕女房東張淑晶被控2013年起出租新北市多處套房，卻制定不合理條約抗殺房客，新北地院已依詐欺等罪判8年2月徒刑，高院審理中；今年4月，新北地院再針對第2波受害者，依14個誣告罪判張女5年6月徒刑，另被控恐嚇取財等均無罪，張女不服上訴，高院今首度開庭，張女未出庭，若再不到庭恐遭拘提；受害女房客陳怡穎受訪說，她和室友發現沙發是破舊卻不能退訂金、洗澡時排水孔會堵塞、疑被「偷電」導致電費超級貴，連馬桶糞便也無法沖掉，此4件事覺得很倒楣，上網告知輔大學弟妹示警，卻被張女告妨害名譽，真的「很衰」，她才告張女誣告。

另一位鄭姓女受害人庭後才趕到，她表示，她於2014年向張淑晶租住板橋套房，預繳押金、1個月房租等費用共3萬8千元，因為套房太小未入住，她因房間都沒住到，要和張女解約時，因張女提出解約條件嚴格，讓她拿不回預繳金額，「我租房子多年，沒看過這種房東」、「很倒楣」。

新北地院今年4月判決指出，49歲的張淑晶和房客在簽約時，以各種話術誆稱，連帶保證人只是聯絡人，誘騙房客簽下親友姓名，產生糾紛後，明知親友不知情，再誣告他們也是詐欺、毀損共犯，須負連帶責任，因張女觸犯誣告罪事證明確，判她5年6月徒刑。

高院上午度開庭，張女未請假，也未到庭，承辦法官久候不到張女現身，詢問受害人陳怡穎意見，她請求法官「依法判決」。

針對陳女、鄭女說法，因張淑晶未出庭，尚無法詢問到她的看法。

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