小心別亂罵！ 法院認證「張淑晶」3字損害名譽

2019-09-03 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕屏東一名賴姓婦人在去年向一名張姓女子租屋，但疑似因不滿退租時被扣押金，怒批房東像「南部的張淑晶」，張女對此不滿提告，高雄高分院認為，賴婦提前退租屬違約，還用常被媒體以惡房東評價的新聞人物「張淑晶」來形容張女，有辱罵之意，依加重誹謗罪處拘役50日，易科罰金5萬元定讞。

根據《聯合報》報導 ，賴婦在去年4月25日承租屏東縣屏東市的房屋，簽約1年，但賴婦在同年6月29日賴婦就退租搬走，張姓女房東扣除違約金及相關費用，押金僅退1000元。賴婦對此十分不滿，於是在LINE動態消息貼文上批評租屋環境並辱罵張女，寫下「房東就像南部的張淑晶一樣，提醒各位小心再小心」等字句。

張女看到貼文後自覺受辱因此提告，賴婦辯稱她並沒有毀謗之意，針對屋內狀況則是陳述事實，可受公評。張女出庭時表示，先前已告知賴婦退租前要提早一個月告知，否則要婦1個月租金，但賴婦6月25日才告知兩天後要搬走，6月租金也沒給，她才會從違約金扣，對此賴婦則承認提前退租，一審法官認定房客違約在先。

法官認為賴婦貼文內容以常被媒體冠上「惡房東」知名的張淑晶來形容張女，已損害對方名譽。依犯加重誹謗罪處拘役50日，易科罰金5萬元定讞。賴婦上訴仍否認犯罪，二審合議庭駁回，維持原判定讞。

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