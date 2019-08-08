淑晶遭追債出庭爭論不休 法官說...

2019-08-08 15:01

〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶遭眼科醫師盧雪玉追債34萬餘元，台北地院上此再度開庭，雙方均親自出庭；張女依舊爭執盧女誣陷她，且要盧女對說出來的話負責，並要求盧女簽立證人結文。法官最終受不了，要張女不要一直吵架，並回「妳又不是法官！」

案件起因於，張淑晶遭盧雪玉指控，張女多年前將台南市房屋借名登記在盧女名下，以便取得房屋貸款，但張女後來繳交貸款金額不足，盧女必須代墊4期貸款共34萬餘元；不過，房屋賣出後，張女竟因獲利不如預期，反提告要盧女支付買賣虧損金額，但已遭新北地院博會定讞。

盧雪玉後來請求張淑晶返還不當得利34萬餘元；簡易庭認定盧女提告有理，去年9月判張女應如數賠償34萬餘元。

張淑晶不服，提起上訴；北院上午開庭時，張女說，盧雪玉和她胞兄張振盛聯手串謀，且盧女也在他案作偽證，害她官司都敗訴，此外，「我爸爸癱瘓住院需要專人照顧，但我哥都不顧，我為了我爸花了多少錢」，而簡易庭法官未調查就擅自認為她形象不好，推論她是房屋所有人，判她必須償還款項。

盧雪玉則批張淑晶從頭到尾都在鬼扯，且張女曾是她的病患，好心幫忙卻虧錢。

庭訊期間，張淑晶不斷要求盧雪玉具結，原因在於，她認為盧女每次講話都非事實；但盧女說，張女會要她具結，就是準備事後反告刑事偽證罪。

法官最後制止兩造爭論，並要張淑晶不要一直吵架，「妳又不是法官」；張女此時才冷靜下來，但聲請調查盧雪玉名下的存款和帳戶。全案候核辦。

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