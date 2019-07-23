張淑晶誣告房客重判7年上訴 聲請勘驗偵訊光諜

2019-07-23 19:08

〔記者楊國文／台北報導〕因租貸糾紛而官司不斷的女房東張淑晶，新北地院認定她觸犯18件誣告罪重判7年，另涉詐欺罪判1年2月得易科罰金，高等法院今天開庭，張女否認犯罪，律師聲請勘驗偵訊光碟，指有利張女證詞漏未記載、也有誘導訊問情形，但檢方否認有誘導訊問，筆錄也無漏記或失真情形。

今天下午庭訊前，張淑晶戴著帽子快步衝過守候多時的媒體群，頭也不回直奔3樓的法庭，引起一陣追逐戰。

新北地院審理認定，張淑晶觸犯的18件誣告罪，大多是要求租屋在學生、社會新鮮人或一般租客，在租約上的「連帶保證人」欄位留下家長等親人姓名和聯絡電話，僅聲稱是例行事項，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人當時也在場，對租房知情而提告詐欺，而被認定涉犯誣告罪。

張女不服上訴高等法院，檢方也提起上訴。高等法院今天下午由受命法官陳銘壎開庭審理，開頭即告知張淑晶涉誣告、詐欺、偽證、恐嚇等7罪，張淑晶對所有指控，全部否認犯罪，其餘都交由律師代為作答。

張女律師團說，偵訊、警訊筆錄有利於張淑晶的部分漏未記載，也有不當誘導和筆錄不實等狀況，聲請傳喚張女的黃姓合夥人作證。

律師團也指稱，張淑晶在偵訊表示要求租屋者留下連帶保證人電話，她有說若房客未繳房租時，會去追討，但筆錄未記載，也有一名證人說警察告知其他被害人被騙的狀況，可見得證人證詞有被污染，或失真情形。

不過，高檢署公訴檢察官表示，偵訊光諜並無誘導情形，書記官雖未逐字記載偵訊內容，但與張女陳述內容並無差異，若要勘驗偵訊光碟，檢方沒有意見。

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