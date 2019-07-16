張淑晶坑殺房客案 共犯黃鐸獲判無罪

2019-07-16 17:16

〔記者王定傳／新北報導〕女子張淑晶被控坑殺房客案，去年間，新北地院已依誣告、詐欺等罪，判張淑晶8年2個月徒刑，共犯黃鐸無罪，目前由高等法院審理中；今年4月間，新北地院針對張淑晶第二波起訴宣判，再依誣告共14罪，判她5年6個月徒刑，當時黃鐸聲稱生病而無法一起審結，事後已如期出庭，新北地院審理後認為檢方所提證據不足以證明黃鐸有詐欺行為，今判決黃鐸無罪，可上訴。

本案起因於有單親媽媽及女大學生控訴張淑晶惡行，張淑晶卻高調上電視，被害者組成自救會，檢方主動偵辦，起訴並對張淑晶求刑8年以上，期望伸張居住正義。

據查，張淑晶在新北市新莊、雙和、板橋等地低價租屋後，涉嫌與黃鐸合作隔成多間套房出租，上門的多是年輕且急於租屋者。

張淑晶涉嫌以「話術」對房客宣稱連帶保證人只是聯絡人，讓房客簽下親友姓名，產生糾紛後，明知親友不知情，卻誣告他們是詐欺、毀損及侵占共犯，構成誣告；另又以隱匿不平等條約或帶看A房卻給B房方式騙房客簽約。

一審新北地院於去年間，依誣告、詐欺等罪，判張淑晶8年2個月徒刑，共犯黃鐸無罪，目前由高等法院審理中；4月間，新北地院針對張淑晶第二波起訴宣判，再依誣告共14罪，判張淑晶5年6個月徒刑。

當時，黃鐸聲稱生病而無法一起審結，後來已如期出庭，新北地院合議庭審理後認為，檢方所提證據不足以證明黃鐸有詐欺行為，今判決黃鐸無罪，可上訴。

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