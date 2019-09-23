學者王隆昌涉貪案聲請再審 最高院駁回抗告確定

2019-09-23 12:04

〔記者張文川／台北報導〕台北科技大學土木與防災研究所64歲前教授王隆昌，11年前被控擔任南港展覽館標案評審委員時收賄，被判刑7年8月定讞入獄，前年假釋，民間司改會今年2月陪同他聲請再審，但高等法院駁回聲請，最高法院日前駁回抗告，全案確定。

特偵組2008年偵辦南港展覽館案，得標廠商力拓營造董事長特助黃維安轉為污點證人，指控7名擔任評審委員的學者收賄，其中，王隆昌被指在北科大附近的咖啡店與餐廳，分別收下黃維安的70萬、50萬元賄款。此部分移由北檢偵辦、起訴，王隆昌等6人被判有罪定讞，王隆昌被判刑7年8月。

王隆昌入獄服刑3年多，2017年4月假釋出獄，明年6月將假釋期滿；前檢察總長顏大和2015年曾為王隆昌聲請非常上訴，但被最高法院駁回。今年2月民間司改會協助王隆昌捲土重來，聲請再審，並遞狀請求檢察總長提出非常上訴。

王隆昌聲請再審主張，他根本不認識黃維安，黃在2003年、2008年2度接受檢方偵訊的筆錄說詞不同，除了黃的口供，沒有證據證明王收賄，請求重啟再審程序。

高院今年3月駁回再審聲請，認為黃維安2次供述相隔4年多，對於案件細節的記憶，隨時間經過淡忘，是事理之常，定讞判決中除了黃的證詞，還有黃的付款申請單、餐廳用餐以及及諸多卷證資料相互佐證，王所提的理由不足以動搖原確定判決，因此駁回。

王隆昌提出抗告，最高法院日前也認為聲請理由不足以動搖原確定判決，駁回抗告確定。

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