「真相不明，死不瞑目！」涉賄教授王隆昌盼非常上訴

2019-02-15 12:33

〔記者張文川／台北報導〕台北科技大學土木與防災研究所前教授王隆昌，11年前被控擔任南港展覽館標案評委時收賄，被判7年8月定讞入獄，前年假釋，民間司改會今陪同他赴最高檢察署遞狀請求檢察總長再次聲請非常上訴，已64歲的王隆昌聲淚俱下地說：「我不認識那個人（污點證人黃維安）、沒見過面，我錯在太相信司法、檢察官，讓他可以一再修正謊言，我只要求一個真相，真相不明，我死不目瞑目！」

特偵組2008年偵辦南港展覽館案，得標廠商力拓營造董事長特助黃維安轉為污點證人，指控7名擔任評審委員的學者收賄，此部分移由北檢偵辦起訴，王隆昌等6人被判有罪定讞；王隆昌入獄服刑3年多，2017年4月假釋出獄，明年6月假釋期滿；前檢察總長顏大和2015年曾為王隆昌聲請非常上訴，但被最高法院駁回，此次捲土重來。

民間司改會救援組召集人林俊宏律師指出，王隆昌案有6大疑點：王隆昌根本沒見過也不認識黃維安、黃維安證詞說詞不清且前後不一、檢方未解碼黃維安的手機與還原PDA資料、王隆昌根本沒有出國計劃、王隆昌給廠商的評分差異最小、類似案情的被告評委周家鵬獲判無罪。

王隆昌今自嘲是「一位被真相死當的大學教授」，被素昧平生不認識的人編造漫天大謊的故事陷害入罪，「我是冤枉的」，司法不能因為政治因素而掩蓋了真相，司法最基本的責任就是調查真相，讓真相大白，唯有真相才能洗刷冤屈、還他清白，「我的清譽比我的生命還重要，對一個人指控比殺人還嚴重的罪，可以這麼草率嗎？我唯一犯的錯就是相信司法、相信檢察官」。

前大法官許玉秀也現身記者會，她說這是她第一次參加這種聲援集會，心情特別沉重，一年前聽陳隆昌講述他的故事，才知竟有這麼荒謬的事，行賄的污點證人的證詞先後出入很多，與王隆昌見面有4種版本、地點3種版本、時間和見面後做什麼事各有5種版本，連認識、見面都沒證據，結果王竟是有罪定讞；她認為司法要做好調查和判斷證據的工作，才能獲得人民的信賴，「司法的目的是要平反冤情，而不是製造冤獄，難道法律人安身立命的手段，真的是別人破碎的一生？」

林俊宏說，沒有任何物證可證明王隆昌收賄，污點證人說詞矛盾，完全禁不起檢驗，他質疑檢察官先射箭再畫靶，預設答案再誘導黃維安附和作答，法院僅憑單一證詞就判王隆昌有罪，王因而離開教了39年的台北科大，也中斷公共建設政策研究，不僅王的名譽與清白受損，國家社會的建設發展也蒙受損失，希望檢察總長和法院能正視本案，還給王隆昌清白；今遞狀請求檢察總長非常上訴，日後也會向高院提起再審。

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