愛我就要給我！ 18歲男4度性交15歲少女判6月

2019-09-22 21:07

〔記者楊國文／台北報導〕20歲廖姓男子被控前年起，強迫當時僅15歲的小女友小玲（化名）和他4度性交，但廖男辯稱，作愛時雖對小玲「半推半就」，但絕未強迫她，小玲則指稱，過程中雖未打罵她，但廖會說「愛我就要給我」，高等法院認定廖並未涉強制性交罪的重罪，而是4個「與少女性交罪」，但考量廖未獲少女、少女母親原諒，判廖6月刑徒刑，未獲緩刑，也不得易科罰金。可上訴。若廖上訴遭駁回，恐須入獄。

判決指出，2017年7月起到同年11月、12月間，18歲的廖男和15歲的小玲是男女朋友，分別在廖男桃園住處、小玲住處等地，共4度性交。但小玲母親、小玲指控廖當時違反小玲的意願發生性關係，因此提告。

廖男應訊坦承和小玲4度性交，第一次性交時，雖然是「半推半就」，也有脫掉她的褲子，但沒有強迫、威脅她，並當庭提出20萬元要與小玲和解，但遭小玲、小玲母親拒絕；小玲則指稱，廖雖未以蠻力毆打、強迫她，但要求她說「愛我就要給我啊」。

高等法院認為，即使雙方第一次性交時是在「半推半就」的情況下，小玲仍有自主權，可以決定是否要發生性關係，並未遭強迫、違反其意願而性交，且若是違反其意願而性交，應不至於繼續發生性關係，審酌告訴人小玲、母親均不願意原諒廖男，判廖6月徒刑，仍可上訴。

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