獨家》半夜拋漢堡挑釁連千毅公司 警壓地管束1男子

2019-09-21 08:04

〔記者黃良傑、黃建華、洪定宏／高雄報導〕高市警方雖暫時平定直播主之亂，但未追到幕後黑手，仍不敢掉以輕心，分別在網紅直播主連千毅的公司、倉庫，以及被鄭姓直播主開槍的寵物店外布重兵巡守，昨天深夜還是傳有1名男子捧著1、20個漢堡到連公司外咆哮，警方將他攔下安撫，不料，男子竟將漢堡朝天甩拋，還高呼「刷整排漢堡」。

警方擔心男子繼續滋擾，或又聚眾滋事，立即將他壓制在地管束，警方責備這名男子「警察在這裡，還敢這樣？」男子刷整排漢堡抗議過程，也被路人全程錄下爆料。

內政部長徐國勇昨晚到高雄市警局慰問嘉勉專案人員的辛勞，透露目前到案的68人中，數十人有幫派背景，因此，警方不敢掉以輕心，仍分別在連千毅鼓山倉庫直播站、左營公司，及鄭姓直播主位於前鎮的寵物店，重兵巡守，還有保大特警荷長槍警戒，雞爪釘也派上場備用，嚴防再有開車街頭衝撞事件。

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