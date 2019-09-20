這也要搶？韓國瑜臨時改行程 搶先徐國勇頒獎慰勞破案員警

2019-09-20 16:28

［記者黃旭磊／高雄報導］高市前鎮警分局破獲直播主砸店案，市長韓國瑜臨時增加行程，搶在警政署長陳家欽、內政部長徐國勇前慰勞員警，破案分局長林新晃連趕3場，疲於奔命。

網紅直播主連千毅砸店案引發關注，韓國瑜嗆聲「再亂就換分局長」後，林新晃3天未眠，親自率隊至鼓山區農十六大樓逮捕8嫌，破案後，陳家欽原訂今天下午3點半慰勞辦案人員，韓國瑜卻搶在下午3點10分趕至分局，先感謝100多名同仁不眠不休辦案，強調高雄市治安良好，科學數字統計全國排名前三名，隨即話鋒一轉，砲打中央。

韓國瑜痛批，內政部政務次長、警政署長、部長都來，判斷下週教育、交通、法務部長都會來，最近斷交事件，「外交部長不知道會不會來」，這樣來幹嘛？

韓國瑜強調，高雄刑案比去年減少2.08%，破案率提高2.09%，如果徐國勇部長用這種方式（派員進駐），其他縣市發生是不是都要進駐，失去比例原則，淹水也是，只看高雄不看台南、屏東，這是不對的，要超越藍綠，不要用政黨看問題。

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