救護車闖紅燈撞死騎士 車上病人與家屬嚇壞

2019-09-19 22:07

〔記者李立法／屏東報導〕一輛載送病患就醫的民營救護車行經屏東麟洛國中前路口時，闖紅燈撞上綠燈直行的鍾姓機車騎士，導致鍾男傷重不治，救護車駱姓駕駛被警方依業務過失致死罪嫌送辦，將交由司法釐清肇責。

這起不幸車禍發生在15日下午1時46分左右，該救護車載送一名男姓病患與家屬前往醫院途中，在麟洛國中與屏東運動公園之間的台1線、信義路口與機車發生碰撞，鍾姓機車騎士摔車倒地不起，救護車上2名救護人員趕緊下車為失去意識的騎士進行CPR。

救護車上病患與家屬雖未受傷，卻飽受驚嚇，出事的民營救護車業者隨即調派另一輛救護車將病患送醫，並通報警方及消防隊，鍾男經送醫搶救無效宣告不治，引發家屬對救護車執勤過程的質疑。

警方初步調查，鍾男騎機車沿信義路西向東行駛，號誌為綠燈，救護車沿台1線慢車道北向南行駛，號誌為紅燈，駱姓駕駛強調沿途均鳴放警報器與警示燈；鍾男是否有採取避讓，以及救護車通路過口時有無減速或盡提醒其他車輛義務，還有待釐清。

法界人士指出，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，依法得不受標誌、標線及號誌指示的限制，用路人應予避讓，否則將被處以罰鍰甚至吊銷駕照，但救護車享有的是「優先路權」並非「絕對路權」，若逾越分際而釀成事故，也須負起肇責。

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