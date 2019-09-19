婦人騎機車「左切」被撞飛慘死 法院認司機無過失判無罪

2019-09-19 17:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子前年駕駛貨車行經南投縣魚池鄉時，撞死騎機車的陳姓婦人，檢方依過失致死罪起訴，黃男指他當時直行，沒有超速與變換車道，陳婦突然「左切」駛入他的車道而撞上，法院認為，以時速60公里計算，黃男至少要有10多公尺反應或煞車距離，黃婦卻是在黃男右前方2、3公尺處「左切」換車道，侵入黃男的「路權」，黃男沒有過失，判決他無罪確定。

判決書指出，黃男前年9月12日上午6時許，開車於南投縣魚池鄉台21線，與無照騎機車的陳婦是同方向行駛，陳婦在黃男的右前方，不料，原本行駛於外側車道的陳婦，卻往左駛入黃男的內側車道，黃男煞車閃避不及，把陳婦撞飛，顱內出血死亡，南投地檢署起訴理由，是黃男未注意前方的陳婦駛入，也沒有保持兩車間隔距離。

南投地院審理時，因案發路段沒有監視器，貨車也沒有行車紀錄器，無法直接呈現車禍過程，不過，目擊證人說，她看到陳婦騎機車沒有停止或等候，就直接「左切」，一「左切」就跟黃男的貨車相撞，「左切」原因可能是對面有土地公廟，陳婦與其他歐巴桑在此集合去採茶。

法官認為，該路段是雙黃實線，道路交通安全規則規定，轉彎車應讓直行車先行、雙黃實線路段雙向禁止跨越或迴轉，陳婦違反這兩條規則，另外，沒有證據顯示黃男超速，以限速60公里計算，黃男需要12.48至16.6公尺的反應或煞車距離，陳婦卻是在黃男右前方2、3公尺「左切」，黃男已煞車且往左盡力閃避，並無檢察官指控的「未注意車前狀況及兩車併行間隔」過失。

法官認為，黃男本著信賴原則，在內側車道直行，擁有「路權」，鑑定也指肇事原因是陳婦無照騎機車，未讓直行車就變換車道，據此判決黃男無罪，南投檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持無罪，全案確定。

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