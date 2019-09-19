詐騙老人棺材本手法南遷 橫行全台的納骨塔位詐騙集團栽了

2019-09-19 11:54

〔記者劉婉君／台南報導〕詐騙老人棺材本、橫行全台的納骨塔位詐騙集團栽了！檢警、憲兵聯手，昨天於高雄市苓雅區逮捕楊姓等4名嫌犯，目前清查共有8人受害，詐騙金額逾500萬元，個人損失最高350萬元。

台南市歸仁警分局與刑事警察局3月共同赴新北市，偵破一起納骨塔位詐騙案，經媒體報導後，有民眾發現家人遭其他詐欺集團成員以相同手法行騙，便向台南地檢署陳情。

警方組成專案小組經數月的調查埋伏，掌握詐騙集團藏身處所後，台南地檢署、刑事警察局南部打擊犯罪中心、台南市警局歸仁分局、高雄市警局刑警大隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊昨天出擊，逮捕嫌犯，並查扣一批贓物。

歸仁警方表示，詐騙集團以「塔位仲介」名義，透過亂槍打鳥手法撥打電話，向原已投資納骨塔位卻遭套牢的被害人行騙，集團成員分別扮演「塔位仲介人員」、「買家」或「葬儀社老闆」等不同角色，利用被害心想脫手回本的心理，以配件不足要求被害人再添購配件，待被害人上勾後，假買家再以「賣得太貴、不要了！」拒絕。

其中有被害人一人手上就有10個塔位，遭詐騙金額約350萬元。

歸仁分局表示，4名嫌犯均坦承犯行不諱，全案以詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌，移送台南地檢署偵辦並建請聲押，將持續清查被害人，並追查不法集團其他成員到案。

警方呼籲，該詐騙集團涉及全台以納骨塔位投資吸金的詐騙案，過去類似的行騙手法以北部為主，3月之後有南遷趨勢，提醒民眾若接到投資詐騙電話，應提高警覺，小心不要上當。

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