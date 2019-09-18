閃婚妻竟是前科累累慣竊 夫氣到離婚 法官判准

2019-09-18 22:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓男子被愛沖昏頭，與陳女認識沒幾天即閃婚；未料，婚後不到3個月，眼見愛妻被警察上銬押走，才知愛妻竟是名前科累累的竊盜慣犯，不僅已有過一段婚姻，還瞞著他與前夫暗通款曲，讓他身心俱疲，氣到訴離。法院日前審結，以謝妻不忠為由，判准2人離婚。

謝姓男子去年7月間透過友人介紹，結識陳姓女子，以為找到真愛，沒幾天就決定結婚，與陳女攜手共度餘生。

未料，謝與陳女結婚不到3個月，眼見警察把愛妻上銬帶走，才知愛妻竟是名通緝犯，還是個前科累累的竊盜慣犯。

謝指出，妻子被關後，不告訴他還涉及多起竊盜案件，一再諉稱是因為服用精神藥物後精神恍惚，不知道自己在做什麼，他還信以為真，反而擔憂妻子服用藥物後的精神狀態，前往探監至少半年，直到意外調出戶籍謄本，才驚覺被騙。

還背著他與前夫視訊聯絡

謝起訴主張，結婚時，妻子並未告訴他之前有過一段婚姻，可惡的是還背著他與前夫視訊聯絡，對他滿口謊言，讓他忍無可忍，才提告訴請離婚。

法院審理時，謝妻也說，他與先生確實認識不到幾天就結婚；去年10月入監後，先生確實都有來探監到今年3月，也原諒她先前所犯過錯。

針對先生指控，謝妻也坦承與先生婚後仍與前夫視訊聯繫，還大言不慚指出，「婚姻裡面一定會隱藏謊言」等語；她不知先生為何突然說想要離婚，她懷疑先生另結新歡，並不想與先生離婚。

法院調出謝妻的前科紀錄發現，謝妻果然前科累累，短期間內接連在新北地院、台北地院、與士林地院被判刑數月不等徒刑，去年10月入獄後，要一直被關到今年11月。

法院指出，謝妻短期內犯下多起竊盜案，目前還在服刑中，讓謝因此受社會負面評價，致2人婚姻關係產生破綻，加上謝妻也坦承，確實在婚後與前夫視訊聯絡，還稱：「婚姻裡面一定會隱藏謊言」，顯見謝妻婚後並未履行應負的婚姻忠誠義務。

法院因此認為，謝與謝妻間的感情基礎已生重大破綻無法回復，2人婚姻難以維持的重大事由，是因為謝妻造成，因此判准2人離婚。

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