娶外配日給70元養全家 退休師4大陰招狠斷3妻

2019-08-21 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市五股有名蔡姓退休老師，被爆先後迎娶3任外籍配偶，卻將她們當成免費看護，每日還只給70元讓她們養全家人，讓外配被迫須靠收垃圾維生，最終還都被蔡男用4大陰招休掉。不過蔡男家屬否認相關指控，並聲稱蔡男與外配是因個人因素才訴請離婚。

沒錢吃飯 外配被迫收垃圾維生

今日出版的《周刊王》報導指出，蔡姓退休老師在離婚後，透過婚介先後迎娶過3任外籍配偶，但根據他的現任太太、來自中國湖南的譚姓女子指控，蔡男不僅把她當成免費看戶，還一天只給70元，卻要她照顧90歲患有老人痴呆的婆婆，還要做所有家事，錢不夠用的狀況下只能餓肚子，她在逼不得以情況下只能請求社區主委，讓她做社區裡收垃圾的工作。

目前已60歲的譚女指出，她辛苦10年照顧婆婆以及蔡男智能障礙的女兒，自己卻跑到越南逍遙，沒想到蔡男現在卻打算與她離婚，批蔡男「把我騙來台灣當免費看護，利用完就要把我丟掉？」據《周刊王》報導指出，由於蔡男擔心外配取得台灣身分證後會在外找工作，甚至與他分財產，實際上根本不在國內的蔡男，竟透過宣稱「沒有夫妻之實」、「沒有照料家庭」、「沒有同居事實」以及「訴請離婚」等手段，成功讓3任外配都無法取得身分證。周刊也詢問左鄰右舍，確認蔡家的大小事務，確實都是譚女在照料。

不過針對相關指控，蔡男的兒子則是聲稱，譚女對於照顧家庭的定義有落差，反駁譚女的指控，並稱蔡男是因私人原因離婚，而非想讓妻子當免費看護。

報導也提到，據移民署官員透露，其實類似譚女的案例相當多，幾乎每個月都有。而根據內政部統計，截至今年6月底，全台共有54萬9千名外配，外籍人士依親居留人士，截至7月則有7萬1千948人，而從2012至今，共有4萬7千1百13對台人與外配離婚，呈現逐年成長的趨勢。

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