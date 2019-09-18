男子搬不動電視佯稱受傷 竟要救護人員幫忙搬

2019-09-18 15:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日上午接獲警方轉報指出，有一名家住通仁街的男子自稱搬電視時腳不慎受傷，需要幫忙。消防局立刻派出救護車前往救援，沒想到到場時，報案的男子卻改口，自己沒有受傷，但因為一個人搬不動28吋的CRT電視，希望救護人員能幫忙搬。救護人員聞訊，當場拒絕。

基隆市消防局上午9時46分接獲中華路分駐所轉報指出，通仁街上有一名年約50多歲的男子宣稱自己在搬電視時，不小心弄傷腳，需要救護人員幫忙。

消防局立刻派出救護車趕往現場救援，沒想到兩名救護人員與轄區警方趕到場時，卻發現男子根本沒有受傷，反而開口向救護人員表示，家中28吋的映像管電視一個人搬不動，可以請他們幫忙嗎？

救護人員則反問男子，身上有哪裡不舒服嗎？但對方卻稱沒有不舒服，是因為一個人沒辦法搬電視，所以才會報案。救護人員見狀，當場拒絕幫忙男子搬電視，並且呼籲該名男子不要濫用救護資源，不能把救護人員當搬家工人使用，如果獨居需要幫忙，可以請里長或附近鄰居協助；救護車數量有限，不能濫用，以免影響到真正需要的患者利。

基隆市消防局表示，因該案為110轉報，目前已請同仁釐清當時的狀況，該名男子是否原先身體不適才會報警，但人員抵達時已經身體無礙，造成誤會或是一開始就打算濫用救護資源，待案件釐清後，再視情節狀況決定是否開罰。

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