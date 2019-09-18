W飯店女模命案 民事求償不排除移付調解

2019-09-18 13:17

〔記者溫于德／台北報導〕「土豪哥」朱家龍在北市「W飯店」舉辦毒趴，郭姓女模參加後死亡，但法院認定郭女死因是長期施用PMA毒品，與朱男等人提供的毒品無關輕判朱家龍2年10月定讞。民事部分，郭女家屬對朱男等人連帶求償3550萬餘元，但朱男與同案被告洪聖晏均已賠償完畢、獲撤告；至於其餘被告蔡逸學、W飯店及其員工等人，遭求償千萬餘元部分，台北地院上午再度開庭，雙方均有意移付調解，法官諭知3週內向法院陳報。

本案源於家境優渥的朱家龍與洪聖晏、蔡逸學等人，於2016年12月2日下午相約赴北市信義區知名飯店「W Hotel」舉辦毒趴，並邀集傳播妹到場助興，其中包含本案死者郭姓女模；但郭女因混用多種毒品，同月7日清晨4時出現神智不清症狀，雖經密醫注射排毒針並送醫搶救，仍於當天上午7時許不治。

高等法院更一審認定郭女因長期施用PMA毒品而死，無關朱佳龍等人提供毒品，改以藥事法轉讓偽禁藥罪，輕判朱家龍2年10月、洪聖晏與蔡逸學各2年6月；檢、辯都上訴，最高法院本月4日駁回上訴，全案定讞。

民事求償部分，朱家龍、洪聖晏均已達成和解，獲郭女家屬撤告。至於蔡逸學、W飯店及其員工等人，遭求償千萬餘元部分，稍早再度開庭，W飯店及員工共同委任律師猶認為，郭女家屬於本案對飯店方提告為程序不合法，因此，去年已抗告到最高法院，結果尚未出爐。

庭末，雙方均不排除調解，但均需庭後向當事人確認後再做陳報，法官因而諭知雙方3週內陳報，並訂11月4日上午再度開庭。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法