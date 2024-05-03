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假投資詐2男近2000萬 車手頭被起訴

桃園地檢署依詐欺罪嫌將王姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署依詐欺罪嫌將王姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/05/03 12:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市范姓、李姓男子誤信詐騙集團的投資話術，分別匯款1200萬元、742萬元到詐騙集團人頭帳戶，由詐團成員王姓男子以23萬元報酬找來游姓女子提供帳戶並擔任車手，提領現金交付上游成員或將詐得的金額轉匯到其他帳戶，警方追查王男到案，僅扣得6萬元不法所得，桃園地檢署今依詐欺罪嫌將他提起公訴，並將續查其他共犯到案。

范男與李男都因在網路上看到投資可獲利的資訊，誤信詐騙集團的陷阱，范男去年6月30日下午，先後匯款2次到游女提供的人頭帳戶、每次匯600萬元，李男則於同天中午，匯款742萬元到同一帳戶。

檢方說，詐騙集團為提領被害人匯入的金錢，事先吸收29歲的王男負責招募車手並找人頭帳戶，王男以23萬元報酬，找到游女同意提供帳戶並擔任車手，游女先於去年6月30日將李男的742萬元轉匯到上游成員的人頭帳戶後，同年7月3日想前往金融機構提領范男匯入的1200萬元，幸因范男事先察覺有異報警，游女才打消領錢念頭。

警方循線查獲王男送辦，至於游女目前發布通緝中，檢方說，今天偵結已依詐欺罪嫌將王男提起公訴，因他兩度加入不同詐騙集團，品行不佳，建請法官量處有期徒刑6年，以符合社會期待。

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