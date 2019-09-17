頭頂紅帽顯眼過頭 偷車賊拒檢落跑不成遭逮

2019-09-17 14:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕50歲林姓男子昨下午5時許騎乘竊得的機車，頭頂著火紅色的安全帽於新北市板橋區四處悠晃，林男在板橋地區竊車多時早已被警方盯上，這頂紅色安全帽被警方一眼認出，不料警方上前欲攔查，林男竟催滿油門落跑，但賊星該敗，在追逐1公里後林男還是栽了，糗的是連除了要被法辦外還要賠償她逃跑途中撞到的車輛。

據了解，警方日前接獲報案，民眾指稱自己的機車被偷，車上還有一頂大紅色的安全帽，警方深入調查，發現近來有多起失竊機車報案遭竊手法都如出一轍，受害地區大都是板橋、土城、中和等鄰近區域，調閱監視器發現就是同一人所為，由於安全帽顏色太過鮮豔，故警方早已列為重要的查緝特徵。

林男昨下午戴著這頂紅色安全帽四處騎著贓車閒晃經過廣權路，被板橋警分局信義派出所巡邏員警發現，但向林男示意盤查時，林男竟驅車落跑，鑑於有警察同仁追車導致意外，故通報線上攔截圍捕，最終在土城區德興街某巷弄將其攔下並逮捕歸案。

警方調查，林男有多起竊盜前科，起碼身揹5件未破案的機車竊案，他昨日騎的機車是在板橋區四川路偷來的，安全帽也是在同一條路偷的。另早在8月份，林男就有偷機車紀錄，而當天偷來的機車則是騎到沒油後就丟棄路邊。

據悉，林男從廣權路往信義路方向逃逸，經過土城區廣明街、德興街，途中還撞到多部機車、汽車，林男則表示自己因為沒錢買機車所以偷車代步。訊後，警方依竊盜罪嫌將林男移送法辦。

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