司法院重轟違反法官倫理 石木欽回擊「未審先判」

2019-09-17 12:04

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院13日砲轟前公懲會委員長石木欽與涉訟友人不當飲宴並提供法律意見，「嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，訂今（17）日人審會議處，石木欽未到會說明，委請律師廖芳萱回擊，聲明本案是「未審先判」、「荒謬無稽」，目前會議仍在進行中。

聲明稿指出，本案是8月29日由最高檢察署函轉司法院處理，司法院立即排定於17日10時的人審會審議，但石木欽卻遲於昨（16）日中午12時58分才收到多達93業的行政調查報告，準備答辯的時間不到22小時，突襲意味甚明。

其次，司法院既然已排定人審會審議，卻在會議前、也就是13日發布新聞稿，罕見已公布全名的方式，轟石木欽有違反法官倫理、傷害司法形象的行為，而報載也寫道，本案關鍵出自署名「一群台中高分院看不下去的法官」的檢舉信，顯見相關機關均未保持行政中立，刻意製造輿論風向，形同未審先判。

第三，司法院的報告指控石木欽與翁茂鍾不當往來多與事實不符，尤其石木欽從未承審過翁的任何案件，唯一一件與翁茂鍾有關的，是一名被翁提告的法國百利銀行高層，石木欽受理該案時，該名被告已經死亡，依法只能判決不受理，但這件事竟成為指控違法關說的依據。

另外，翁茂鍾炒股案原被判8年，台中高分院更一審改判8月，減刑為4月，檢舉信質疑石木欽關說中高分法官，但中高分14日也公開說明改判理由，並強調改判的合議庭成員與石木欽無交情，更未接受過石或翁的招待。

廖芳萱提出以上3點質疑，認為調查報告證據薄弱，司法院卻在人審會之前就直指石木欽嚴重違反法官倫理規範，恐無法公正審查，因此石木欽自請全案移送監察院，以求公正調查。

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